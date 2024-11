Tu es fan de Loudblast ? Si c'est le cas, note bien les dates suivantes : 17, 18, 19 et 20 avril 2025. Le groupe célèbrera son 40e anniversaire au Black Lab à Wasquehal en faisant une série de 5 concerts (2 le samedi !). Tous les détails à la suite. [ + d'infos : Facebook ] [ plus d'infos ]

Au vu du caractère exceptionnel de l'événement, plusieurs types de pass sont possibles.



Pass par concert (jeudi, vendredi, dimanche) : 22,00 €*



Pass samedi après-midi : 12,00 €*



Pass samedi soir : 28,00 €*



Pass samedi 2 concerts

(+ accès au meet & greet et au cocktail avec le groupe) : 50,00 €*



Pass 5 concerts : 100,00 €*



Pass premium : 250, 00 €*

(comprenant le pass 5 concerts, un tote bag, un t-shirt, un poster dédicacé, un accès anticipé à la salle et au merch, un eco-cup, le meet & greet et le cocktail du samedi ainsi que l'enregistrement live du samedi)



*hors frais de billetterie



L'événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1111065663972373/