Duff McKagan, bassiste des Guns N' Roses va attaquer sa tournée solo aux US. Cependant, il a sorti pas moins de 2 nouveaux singles qui le voient en compagnie de légendes du punk: "All turning loose (feat. lee ving, Sex Pistols)" et "My name is bob (feat. joey shithead Sex Pistols)". Les 2 punks le rejoindront sur quelques dates.