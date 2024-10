L'ex-Beatles George Harrison a récemment sorti par le biais de son label et héritiers une vidéo de "Be here now". Il s'agit d'une prise de ce morceau enregistré le 12 octobre 1972 et mixé en 2024 par Paul Hicks. Cet extrait est issu d'une réédition de Living in the Material World, son deuxième album solo, qui fête son 50e anniversaire. [plus d'infos]