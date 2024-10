Les Lowland Brothers ont diffusé, par le biais du label Underdog Records, une vidéo live de leur single "For a while". On la retrouve à la suite avec le clip de la même chanson, si vous ne l'aviez pas encore vu. "For a while" est extrait d'Over the fence, le nouvel album du groupe de Dunkerque qui sera le jeudi 7 novembre au Métaphone de Oignies (62) et le samedi 9 novembre au Trianon à Paris, en première partie de Robert Finley. [plus d'infos]