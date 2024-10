La neuvième édition du festival On N'a Plus 20 Ans, qui se tiendra les 18, 19 et 20 avril 2025 à Fontenay-le-Comte (Vendée - 85), a annoncé les premiers noms qui participeront à l'affiche : Tagada Jones, Ultra Vomit, Cachemire, Dagoba, Savage Lands, Darcy, Frères 2 Misères, Ravage Club et Les Garçons Bouchers.