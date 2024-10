Un documentaire centré sur l'iconique frontman de Cro-Mags, Harley Flanagan, sortira le 14 novembre : Harley Flanagan: wired for chaos. Au programme, des images d'archive, des interviews avec notamment des invités tels que Flea des Red Hot , Ice-T de Body Count, Scott Ian d'Anthrax, Glenn Danzig des Misfits et beaucoup d'autres.

[ Harley Flanagan: wired for chaos: site officiel ]