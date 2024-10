Thom Yorke a attaqué sa tournée en Nouvelle-Zélande cette semaine. Parmi la setlist, des titres solos, des titres de The Smile, Radiohead, mais aussi un inédit: "back in the game", morceau co-écrit avec Mark Pritchard, avec qui le chanteur avait déjà travaillé en 20116 sur le single "Beautiful people". [plus d'infos]