Paul Andrews, connu professionellement comme Paul Di'anno, est décédé à l'age de 66 ans. Il a participé aux débuts d'Iron Maiden entre 1978 et 1981 et a donc chanté sur Iron maiden et Killers. Malgré ses problèmes de santé qui le restraignaient à jouer en chaise roulante, Paul a continué de chanter pour ses fans lors de plus de 100 concerts depuis 2023.