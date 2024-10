Belmont Witch, le projet pop-rock lofi de Michele Santoyo, artiste originaire de la ville de Mexico, ex-programmatrice du Zorba et de la Mécanique Ondulatoire à Paris et membre du groupe indie-punk Rose Mercie, va sortir son deuxième album Mundo rumbo le 13 décembre prochains sur les labels Crème Brulée Records, Cartelle et Polaks Records. Tu peux découvrir à la suite un premier extrait avec le clip de ""Atrápame". [plus d'infos]