Foudre!, trio folklo-electro-rave-punk mené par Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête), Romain Barbot (Saåad) et Paul Régimbeau (Mondkopf) sortira son 6ème album, Voltæ (Chthulucene), le 25 octobre sur Nahal Recordings et ZamZam Rec. Le troisième extrait a été livré avec "Acid karma". [plus d'infos]