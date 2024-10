Jelly Dive est un nouveau groupe de rock orienté grunge qui s'est formé autour des compositions d'Alice Adjutor de She Wolf. Elle est accompagnée de Kostia (Liquid Bear, Peter Banane), Eva (Grandma's Ashes), et de Gaël (Mister Gang, ex-No One Is Innocent). Ils joueront le 22 novembre à la soirée Springs Back (espace St Jo' à Clamart, à côté de Paris).