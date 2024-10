Le guitariste Jake E. Lee, qui a joué avec Ozzy Osbourne, Badlands, Cinderella et Red Dragon Cartel, a subit plusieurs tirs de balles à Las Vegas mardi. L'homme de 67 ans est dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de Las Vegas, et fort heureusement se porte mieux et est pleinement conscient. On lui souhaite un bon rétablissement.