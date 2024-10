Trio instrumental français entre jazz et rock formé en 2022, Aksarven est composé des membres de Nevraska (groupe issu de la scène math rock) et du pianiste Jorge Ribeiro, également compositeur et guitariste dans diverses formations de blues/rock. Le trio fusionne un piano/basse/batterie qu'on vous invite à découvrir à travers 3 vidéos présentes à la suite, et leur dernière sortie, Drifting from nowhere. [plus d'infos]