Le quatuor Belge de Fabiola (monté par Fabrice Detry et dans lequel on retrouve notamment Tim de BRNS et Aurélien de Mountain Bike) a sorti un nouveau morceau nommé "The freak". Ce dernier figurera sur un nouvel album annoncé pour février 2025. Sa vidéo-texte est à découvrir à la suite. [plus d'infos]