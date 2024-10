Converge a sorti un album live afin de lever des fonds en support de ceux affectés par l'ouragan Helene. Live In Orlando, FL 03.14.22 est sorti le 4 octobre dernier et peut être téléchargé sur Bandcamp, avec une sortie en vinyl attendue dans le futur.

[ Converge: Live In Orlando, FL 03.14.22 ]