Powerflo, le supergroupe qui rassemble Senen "Sen dog" Reyes (chant, Cypress Hill), Billy Graziadei (guitare/chant, Biohazard), Christian Olde Wolbers (base, ex-Fear Factory) et le batteur Fred Aching, sortira son nouvel album, Gorilla warfare le 1er novembre via New Damage Records. Le second single, "War machine" s'écoute ci-après, et comporte Phil Demmel (Kerry King, ex-Machine Head) comme invité. [plus d'infos]