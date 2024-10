Les 25/26/27 octobre se déroulera au Palais des Expositions et des Sports d'Issoudun (36) la Firemaster Convention, un évenement regroupant concerts, rencontres, ateliers, masterclass, projection de film... Parmi les concerts, on pourra y retrouver Air Force, Beyond The Styx, La Lichounerie, Les Ramoneurs de Menhirs, Nightmare, Tagada Jones, Tagada Jones, Akiavel, GBH et Gorod. Toutes les informations sont à retrouver via un clic ci-dessous.

[ Firemaster Convention: Site officiel ]