Le groupe de death technique niçois a posté sur le tube son premier EP Swallowed By My Own Sins, sorti le 4 octobre via Nova Lux Production. Il a été enregistré au Studio Artmusic par Sébastien Camhi (ACOD, Akiavel, etc.), été mixé par Gautier Serre (Igorrr) puis masterisé par Thibault Chaumont au Deviant Lab (Carpenter Brut, Mass Hysteria, Igorrr, etc.). [plus d'infos]