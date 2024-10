Les légendes du post-metal que sont Cult Of Luna ont repris "Tannhäuser/derive" des punks de Refused. Cette reprise est le premier single de The shape of punk to come obliterated, qui réimagine l'album de 1998 de Refused avec des reprises par Idles, Gel, Ho99o9 et Brutus. Le tout sortira le 8 novembre chez Epitaph Records. [plus d'infos]