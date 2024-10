"12-12-12: the concert for sandy relief benefit" est l'un des concerts bourré de célébrités de ce millénium. Sur l'affiche du show au Madison Square Garden de New York de 2012, on pouvait trouver entre autres The Rolling Stones, Bruce Springsteen And The E Street Band, The Who, Bon Jovi, Eric Clapton, Billy Joel, Kanye West, Alicia Keys, Paul McCartney, Roger Waters et Chris Martin de Coldplay. Le concert avait été mis en place pour aider les victimes de l'ouragan Sandy qui avait tué 254 personnes. La performance de "Comfortably numb" de Pink Floyd par Roger Waters et Eddie Vedder de Pearl Jam a été partagée sur le Tube. [plus d'infos]