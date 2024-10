Zement (groupe de krautrock allemand) a fixé la date de sortie de Passagen, son nouvel album, pour le 14 février. Il s'agira d'une fusion entre disco, jazz et le krautrock très influencé par Trans AM, Föllakzoid, LCD Soundsystem, The Comet Is Coming, Cave ou encore Animal Collective.. Si tu ne connais pas ce groupe, on te partage leur album précèdent, Rohstoff sorti il y a 3 ans. [plus d'infos]