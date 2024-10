Sub Pop et Modulor sortent le 8 novembre A celebration of Margo Guryan, une compilation de 12 chansons en hommage au disque classique de Guryan de 1968, Take a picture, avec des réinterprétations d'artistes contemporains tels que Clairo, Margo Price, Tops, Rahill, June McDoom, Munya & Kainalu, Frankie Cosmos & Good Morning, Kate Bollinger, Pearl & The Oysters, Bedouine & Sylvie, Barrie et Empress Of. Une partie des recettes de cet album sera reversée à la fourniture et à la défense de services de santé génésique abordables. Deux extraits se trouvent à la suite. [plus d'infos]