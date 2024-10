This is doom trap, le nouvel album de l'artiste berlinoise basée à Londres, Mimi Barks, est en écoute sur les plateformes de streaming. L'album est sorti le 26 septembre dernier en licence chez Silent Cult, et si tu ne l'a pas encore découvert, peut-être passeras-tu par son dernier clip illustrant le titre "Wormgirl" en featuring avec Raven Gray. [plus d'infos]