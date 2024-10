Venamoris, le projet qui comprend le batteur légendaire Dave Lombardo (Slayer, Fantômas, Testament, Mr. Bungle, Misfits, Dead Cross) et sa femme, Paula, a signé chez Ipecac Recordings. Le duo prépare un nouvel album pour 2025, et en a partagé un extrait, "In The Shadows". [plus d'infos]