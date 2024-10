Parallèlement à la sortie, déjà annoncée, du livre de Patrick Foulhoux Black & Noir, enragez-vous ! chez Metro Beach le 11 octobre, Nineteen Something sortira une compilation regroupant sur CD l'intégralité des dix 45 tours du "Club Single Black & Noir" justement intitulée Black & Noir Records Club Single 1990-1992. La compil' est vendue seule ou accompagnée du livre via le lien ci-joint. Un rappel historique est aussi proposé par le label.

