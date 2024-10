L'ex guitariste de Whitesnake, Dio et guitariste actuel de The Dead Daisies, Doug Aldrich, a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge traitable et a subi une intervention chirurgicale de 5h qui s'est très bien passée. Par conséquent, il ne pourra pas participer à la tournée européenne à venir du groupe, et sera temporairement remplacé par Reb Beach (Whitesnake, Winger).