Les Transmusicales se dérouleront du 4 au 8 décembre à Rennes et dévoilent les groupes qui y participeront. Parmi ceux-ci, notons la présence de Benefits, Mina Raayeb, Baba Ali ou encore Yannis & The Yaw, le projet du chanteur de Foals avec Vincent Taeger à la batterie (Poni Hoax), Vincent Taurelle aux claviers (musicien de Air en tournée), Seye Adelekan à la basse (Gorillaz), et Dave Okumu à la guitare (qui a travaillé avec Tony Allen).

