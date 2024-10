Le 21 septembre dernier, Killswitch Engage a joué dans sa ville d'origine au Massachusetts au New England Metal & Hardcore Festival. Pour l'occaz', leur ex-chanteur Howard Jones, les a rejoint sur scène sur plusieurs titres: "Rose of sharyn", "Take this oath" (tous deux issus de The end of heartbreak), ainsi que sur "The signal fire", le single du groupe de 2019 sur lequel il est apparu avec l'ancien/nouveau chanteur, Jesse Leach. [plus d'infos]