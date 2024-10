The National ont annoncé pour le 13 décembre la sortie de Rome, un album live de 21 titres enregistré le 3 juin 2024 à l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone à Rome et comprenant des morceaux cultes tirés de leur très riche discographie. Pour accompagner l'annonce, le groupe de Cincinnati dévoile un EP de quatre chansons intitulé NTL RM EP I, comprenant les titres "I need my girl", "Lemonworld", "The geese of Beverly road" et "Lit up". A la suite, vous pourrez trouver deux extraits. [plus d'infos]