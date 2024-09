"Grey rubble - Green shoots", titre clôturant No title as of 13 february 2024 28​,​340 dead, l'album à paraître le 4 octobre de Godspeed You! Black Emperor, s'écoute sur Bandcamp. Les dates de l'actuelle tournée européenne se trouvent ci-dessous, incluant les 4 étapes françaises (Tourcoing, Paris, Nantes et Nancy). [plus d'infos]