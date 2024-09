Blood Incantation sortira un nouvel album le 4 octobre prochain sur le le label Century Media. Il s'intitule Absolute Elsewhere et comprend la participation de Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream), Nicklas Malmqvist (Hällas) et Malte Gericke (Sijjin / Ex-Necros Christos). Les 3 parties du titre "The stargate" sont en écoute à la suite. [plus d'infos]