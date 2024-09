Le festival Ex Tenebris Lux propose un mois de culture sombre, du 13 octobre au 14 novembre à Montpellier dans des lieux chouettes, avec Chelsea Wolfe, Rotting Christ, Celeste, Dool, Fange, Hangman's Chair, Kill The Thrill, Maudits, Morne, Jozef Van Wissem, Shaârghot et bien d'autres encore. Toutes les infos se trouvent à la suite.

[ Ex Tenebris Lux: Site Officiel ]