Après "La machine", le quatuor electro belge Why The Eye? a publié la vidéo d'un nouveau single nommé "Inspirex", extrait de son prochain album du même nom, qui sortira le 4 octobre sur EXAG' Records. Il est produit par Jean Lamoot (Alain Bashung, Brigitte Fontaine, Dominique A...). [plus d'infos]