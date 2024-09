VEPR, le nouvel album du duo nantais de post-metal Dragunov, paraîtra le 6 décembre. Il a été produit par Benoît Roux "Xort" d'Anorexia Nervosa (mais aussi Alcest et Sylvaine) et enregistré dans son fief, le Drudenhaus Studio à Nantes. L'album comprend un featuring avec Stefan de Graef, chanteur du combo belge Psychonaut, sur le titre "The great hour".