C'est une sacré programmation qu'a concocté Les Rockomotives de Vendôme du 26 octobre au 2 novembre prochain. Jugez plutôt : Hint, The Psychotic Monks, Ludwig Von 88, USA Nails, Jeanne Added (en acoustique), Gwendoline, Irnini Mons, Parquet, Jim Ballon, Meule, Emmanuel Alias, Porridge Radio, Dee Nasty avec DJ Vadim, Gablé, Vox Low, Turfu, Clara Ysé, Nick Wheeldon, Ici-Bas (Les mélodies de Gabriel Fauré), Roland Cristal, Alabaster Deplume, Dothe (Rachel Langlais, Antoine Berland, Jean-Baptiste Julien), Bacchantes, Koki Nakano, Opac, Phoenician Drive, Sourdurent, Nathalie Froehlich, Nicolas Cueille, Crenoka, Gurriers, Ph & Baitong-Xystems, Joube, Culture Reject, Sodom & Sagesse, Thelmaa, Grife, Rest Up, Arianna Monteverdi, La Ciguë, Trifouille 1er, DJ Aaeoue, Magnetic & Friends et Doggo par Ellie James (jeune public). Pour plus d'infos, c'est à la suite.

[ Rockomotives: Site officiel ]