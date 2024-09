Le nouveau single clippé de Coilguns, "The wind to wash the pain" de Coilguns se découvre à la suite. Il s'agit d'un nouvel extrait de l'album Odd love qui sortira le 22 novembre chez Humus Records. Le groupe annonce également une date de concert à Paris (Petit Bain) le 26 février 2025. [plus d'infos]