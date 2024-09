Le bassiste et membre fondateur de Corrosion Of Conformity, Mike Dean, a annoncé son départ du groupe après environ 40 ans. Dean cite principalement la distance géographique entre les membres et autres side-projects comme raisons de sa décision. Il veut créer un nouveau groupe local, dans lequel il aura plus de liberté aritistique. Enfin, il a remercié ses collègues et l'équipe qui les entoure et leur a souhaité bonne continuation.