LP : Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance: VerycordsDate de sortie : 27/09/2024

Kings of poop

Dead robot zombie cop from outer space 2

Le coq

Doigts de metal

Toxoplasma gondii (felinus sanctus)

Ricard peinard

Mortal konkass

The gruge

Tikawahukwa

Patatas bravas (feat. Crisix)

Mouss 2 mass (feat. Mouss de Mass)

Auto-thunes

Ültrus crew

Gpt (à l'instant)

Mollo sur le caca

La puissance du pouvoir

A.n.u.s