The Smashing Pumpkins sont récemment passés chez Jimmy Kimmel Live pour jouer leur nouveau single "Sighommi", issu de Aghori mhori mei. Cependant, le groupe y a joué 4 autres chansons, 3 issues de Mellon collie and the infinite sadness, ainsi qu'une reprise de "Zoo station" (de U2). [plus d'infos]