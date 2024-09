Le trio indus bisontin Horskh a remixé le titre "Never right" de Sierra. Ce dernier se retrouve dans l'EP de remixes de Sierra qui sortira le 27 septembre. Dans le même temps, le groupe s'est invité sur un titre de l'artiste electronique Owl Vision qui s'intitule "Mayhem". Tout cela est à découvrir à la suite. [plus d'infos]