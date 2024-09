On a appris avec tristesse la disparition le 15 septembre du grand Roli Mosimann, musicien passé chez Swans et Wiseblood et producteur/collaborateur de That Petrol Emotion, The Young Gods, The The, Celtic Frost, New Order, The Hair and Skin Trading Company, Faith No More, Skinny Puppy, Marilyn Manson ou encore Jojo Mayer. Il avait 68 ans et luttait contre un cancer du poumon.