Emergeant de la scène rock des années 2000, Sick Puppies - Bryan Scott (guitares/chant), Emma Anzai (basse/chant) et Mark Goodwin (batterie/chant) - ont vendu plus d'un million d'albums. Le groupe est de retour avec Wave the bull qui arrivera en début d'année prochaine. Cependant, le groupe en a partagé un premier titre, "Going places". [plus d'infos]