In the name of, le deuxième album du projet de pop electronique expérimentale italien Maverick Persona (soit la rencontre du musicien Amerigo Verardi (Allison Run, Lotus, Lula, The Betty's Blues, The Freex) avec le producteur Matteo D'Astore, alias Deje), sort le 1er novembre. Un premier extrait, "Bite for freedom", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]