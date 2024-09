Rappel : Le festival Get The Riff approche, puisqu'il se déroulera le samedi 19 octobre 2024 à Bonchamp-lès-Laval (53) et accueillera Teska, Arcania, Dropdead Chaos, Th3ory, Sujin et Genuine Leather. + d'infos sur la page Facebook de l'événement.

