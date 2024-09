A l'instar de Slipknot avec son Knotfest, Parkway Drive a monté pour la première fois son festival, le Park Waves, qui s'est déroulé le 6 juillet dernier à Dresde en Allemagne. Outre les australiens en tête d'affiche, le public a eu droit aux concerts de Thy Art is Murder, Dying Fetus, Fit For A King, Erra et Alpha Wolf. Le groupe revient sur les coulisses de monter un tel évènement. [plus d'infos]