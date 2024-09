Ca sent le gasoil chez Jane's Addiction: Vendredi dernier, Perry Farrell a attaqué son guitariste Dave Navarro, visiblement choqué, lors de leur concert de vendredi dernier à Boston. Le chanteur a ensuite éte taclé par le bassiste et un roadie et ont tiré le chanteur backstage. Le lendemain la femme du chanteur expliquait que Farrell souffre d'acouphènes et que des fans du premier rang auraient dit au chanteur que le groupe était trop fort et qu'ils n'entendaient pas sa voix. Enfin, le groupe aurait commencé la chanson avant que le chanteur ne donne le compte. Tout ceci aurait fait péter un plomb au chanteur. Depuis le groupe a annulé 2 concerts, et Dave Navarro a depuis posté un message cryptique sur les réseaux sociaux ("Goodnight...") qui semblerait insinuer que le futur de cette réunion ainsi que ls 14 dates restantes de la tournée semble compromises... [plus d'infos]