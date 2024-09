Voici le Hors-Série estival qui revient sur les gros festivals de l'été avec beaucoup de photos pour se souvenir du Hellfest, du Heavy Week-End, du Plane'R Fest, du Kilowatt, un peu de Francos, de l'Xtreme Fest, du Rock A Block, du Fest 666, du Motocultor Fest, du Nonette et du Furios Fest. En plus, on en a profité pour interviewer quelques groupes qui ont joué dans un voire plusieurs festoches : Stinky, Benighted, The Meffs, Aerial Salad, Pit Samprass, Akiavel, Rue de la Forge, Ruyyn, Smash Hit Combo, Komodrag & the Mounodor et Grandma's Ashes ! On a aussi des interviews qui sortent des personnes de l'ombre : un responsable bar du Hellfest, le créateur de la Gardienne des Ténèbres, le dessinateur Pixel Vengeur, un responsable vidéo du Hellfest et les graphistes Fortifem ! Si tu es prêt, y'a un peu plus de 550 pages qui t'attendent !

