Le Pelagic Fest achevé depuis peu, l'orga propose de revoir les concerts de 2024 sur Youtube. De plus, les dates et les premiers noms de la prochaine édition (dont les préventes sont ouvertes) sont connus : Ihsahn, Psychonaut, A Burial At Sea, Bear joueront à Maastricht (Pays-Bas) les 23 et 24 août 2025.

[ Préventes 2025 ] [plus d'infos]