Alors que SORCS 80, le nouvel album des Oh Sees, est sorti en août dernier, son leader John Dwyer a repris contact l'année dernière avec un ancien du groupe, Brigid Dawson, pour délivrer deux concerts au Permanent Records Roadhouse à Los Angeles pour un évènement de charité. Le résultat de ce duo, avec de vieux et de nouveaux titres, sortira le 29 novembre sur le label Rock Is Hell Records, un 1er extrait se trouve déjà à la suite. [plus d'infos]