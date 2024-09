La réédition du troisième album de Thy Apokalypse[, fragment troisième est disponible en CD digipack ainsi qu'en écoute sur bandcamp. Composé et produit entre 2013 et 2014, cet album a été repensé ainsi que totalement remixé et remasterisé (avec également une nouvelle pochette), entre 2020 et 2024.

